В российском городе яхта снесла несколько катеров под салют и попала на видео

Во Владивостоке яхта протаранила причал и катера под залпы салюта и попала на видео

Видео: Telegram / shot_shot

Во Владивостоке яхта протаранила причал и катера, которые были там пришвартованы, и попала на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как яхта врезается в несколько катеров и в причал в то время, когда в честь Дня города во Владивостоке запускают праздничный салют.

По информации авторов канала, в результате происшествия в российском городе никто серьезно не пострадал, части водным суднам понадобится ремонт.

Ранее суперъяхту Nord, владельцем которой считают российского миллиардера Алексея Мордашова, заметили на пути во Владивосток. 142-метровое судно направилось в Россию после длительного пребывания за границей — в частности, яхта более года перемещалась между портами разных стран, избегая западных санкций.