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20:23, 3 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обратился к властям Грузии из-за состояния Саакашвили

Зеленский обратился к властям Грузии с призывом передать Саакашвили Киеву для лечения

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии из-за жалоб на здоровье бывшего президента Михаила Саакашвили. Политик написал обращение в своем Telegram-канале.

«Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода», — заявил глава государства, призвав европейские страны не игнорировать эту ситуацию.

Зеленский сообщил о поручении министерству иностранных дел (МИД) вызвать посла Грузии в Киеве, чтобы выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину для консультаций с Тбилиси.

Ранее Саакашвили пожаловался на состояние здоровья во время судебного заседания, в котором участвовал по видеосвязи из больницы. Политик поднял футболку и показал, что продолжает худеть во время лечения в клинике «Вивамеди», обвинив в этом грузинские власти.

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    Алевтина Запольская
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