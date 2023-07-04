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14:22, 4 июля 2023Мир

Москва оценила продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Замглавы МИД Грушко: сохранение поста генсека НАТО за Столтенбергом не повлияет на Россию

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Между Москвой и НАТО фактически нет отношений, так что решение представителей альянса оставить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на своем посту до 1 октября 2024 года никак не повлияет на российскую сторону. С такой оценкой выступил замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует», — подчеркнул Грушко.

Информацию о назначении ранее подтвердил и сам Столтенберг в официальном Twitter-аккаунте. «Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда», — говорится в его сообщении.

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    Виктория Кондратьева
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