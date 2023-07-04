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12:40, 4 июля 2023Мир

ООН проведет срочное заседание из-за сожжения Корана в Швеции

Совет ООН по правам человека проведет срочное заседание из-за сожжения Корана в Швеции

Фото: Denis Balibouse / Reuters

По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведет срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции, сообщил пресс-секретарь Совета. Его цитирует Reuters.

Дебаты «о росте религиозной ненависти», вероятно, состоятся в конце этой недели, подчеркнули в ООН.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением копии Корана. Произошедшее возмутило целый ряд мусульманских общин по всему миру и особенно иракские власти. После этого жители Багдада напали на посольство Швеции: около 100 человек выломали ворота и зашли на территорию, требуя выслать посла из страны.

Евросоюз выступил против подобных акций. Россия также осудила действия Момики. Президент России Владимир Путин еще в 2018 году на встрече с представителями мусульманских религиозных организаций назвал традиционный ислам «важнейшей частью российского культурного кода».

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    Елизавета Наумова
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