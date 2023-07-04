Стало известно о бегстве ВСУ на запорожском направлении

RusVesna: на запорожском направлении ВСУ начали массовое бегство, бросая позиции и оружие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массовое бегство на запорожском направлении. Они отступают, бросая позиции и оружие, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Российские силы выбили противника из передовых окопов западнее села Работино и вынудили его отступить в направлении города Орехово, оставляя позиции, вооружение и боеприпасы, говорится в сообщении.

Стало известно, что после понесенных потерь ВСУ остались деморализованы и не готовы к контратаке. Российская армия при помощи танков, бронетранспортеров и артиллерии ликвидировала большое количество украинских боевиков.

Ранее Министерство обороны России заявило об отражении Южной группировкой войск девяти атак ВСУ на донецком направлении.