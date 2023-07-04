Россиянкам раскрыли присущие интровертам детали внешнего вида

Российская стилистка Мария Куликова: интроверты носят закрытую одежду со свободным кроем

Стилистка-имиджмейкер Мария Куликова раскрыла россиянкам детали внешнего вида, которые присущи интровертам. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь специалистка обратила внимание на декольте. По ее словам, люди данного психотипа обычно носят закрытую одежду, не акцентируя внимание на сексуальности. Кроме того, они предпочитают свободный крой и простоту в нарядах, поскольку это помогает им защититься от контакта с внешним миром.

Также для интровертов характеры темные цвета в одежде, в частности черный, считает эксперт. Подобные тона делают человека незаметным в толпе.

Что касается аксессуаров, то интроверты чаще всего ограничиваются часами, шарфом и серьгами-пусетами. «Акцентные серьги только привлекут излишнее внимание к лицу, а это уже стресс. Но один аксессуар, пожалуй, можно считать фаворитом интровертов — солнечные очки», — заключила собеседница издания.

В июне психолог Мария Данина раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. В первую очередь эксперт отметила, что брюки выбирают женщины, которым важны удобство и функциональность. При этом платья могут быть способом скрыть недостатки во внешнем виде.