Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 4 июля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли присущие интровертам детали внешнего вида

Российская стилистка Мария Куликова: интроверты носят закрытую одежду со свободным кроем

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Стилистка-имиджмейкер Мария Куликова раскрыла россиянкам детали внешнего вида, которые присущи интровертам. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь специалистка обратила внимание на декольте. По ее словам, люди данного психотипа обычно носят закрытую одежду, не акцентируя внимание на сексуальности. Кроме того, они предпочитают свободный крой и простоту в нарядах, поскольку это помогает им защититься от контакта с внешним миром.

Также для интровертов характеры темные цвета в одежде, в частности черный, считает эксперт. Подобные тона делают человека незаметным в толпе.

Что касается аксессуаров, то интроверты чаще всего ограничиваются часами, шарфом и серьгами-пусетами. «Акцентные серьги только привлекут излишнее внимание к лицу, а это уже стресс. Но один аксессуар, пожалуй, можно считать фаворитом интровертов — солнечные очки», — заключила собеседница издания.

В июне психолог Мария Данина раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. В первую очередь эксперт отметила, что брюки выбирают женщины, которым важны удобство и функциональность. При этом платья могут быть способом скрыть недостатки во внешнем виде.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦБ объяснили падение курса рубля

    Украинцы потребовали национализировать Roshen

    Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

    ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион

    В столице Израиля произошел теракт

    В России объяснили решение НАТО продлить полномочия Столтенберга на год

    Названы последствия протестов во Франции

    По Херсонскому мосту откроют движение для объезда Крымского моста

    В Госдуме оценили участие президента в заседании Совета глав государств ШОС

    Россиянкам раскрыли присущие интровертам детали внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости