Российские истребители поразили пункты ВСУ

Группа «Центр»: Су-34 ВС РФ поразили пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Как рассказал Савчук, экипажи истребителей поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинских сил. Помимо этого, российская авиация нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. А экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских сил с помощью термобарического снаряда.

Кроме того, российские военные обнаружили перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Ямполовки, Торского и Серебрянского лесничества. Артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение, в результате чего противник понес значительные потери в живой силе и технике, добавил Савчук.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили группу украинских диверсантов на запорожском направлении.