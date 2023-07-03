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15:13, 3 июля 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в зоне СВО

Минобороны: на запорожском направлении уничтожена группа украинских диверсантов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Диверсионно-разведывательная группа противника была ликвидирована около населенного пункта Марфополь, уточнил представитель военного ведомства в ходе информирования об основных событий минувших суток в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Всего за сутки на запорожском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 190 человек, а также два танка, семь единиц прочей бронетехники и шесть артиллерийских орудий.

Также 3 июля Минобороны сообщило о сбитии украинского истребителя Су-27 в небе над Херсонской областью. Самолет был уничтожен в районе населенного пункта Каменка.

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    Алан Босиков
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