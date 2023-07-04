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12:46, 4 июля 2023Ценности

Позы возлюбленной Тимати на новых откровенных фото рассмешили фанатов

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном боди и рассмешила фанатов

Фото: Светлана Юрина / @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде и рассмешила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках модель запечатлена в черном боди, верх которого оформлен прозрачной тканью. Ее образ дополняют сапоги с высоким голенищем и атласный бант на поясе.

Подписчики обратили внимание на вызывающие позы манекенщицы. «На последней фотке улыбка "привет, Собчак"», «Меня так врач просил изогнуться, когда проверял меня на сколиоз», «Ну, персик, конечно», «Какая хозяйственная», «Все очень красиво», — высказывались они.

В мае Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.

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    Карина Черных
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