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03:45, 4 июля 2023Бывший СССР

Эстония призвала Украину перевыполнить требования для вступления в ЕС

Премьер Эстонии Каллас: Киев должен перевыполнить требования для вступления в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:
Кайя Каллас

Кайя Каллас. Фото: Janis Laizans / Reuters

Украинским властями необходимо перевыполнить требования для вступления в Европейский союз (ЕС), считает премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Таким мнением она поделилась в интервью Express.

Она подчеркнула, что, несмотря на приложенные Киевом усилия, ему следует проявлять большую активность. «Я всегда напоминаю ее лидерам, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов», — заявила Каллас. Она призвала украинское правительство соблюдать все правила для вступления и не ждать подарка.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола выразила желание начать переговоры по заявке Киева на вступление в объединение в середине декабря текущего года. Она подчеркнула, что «усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными».

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    Марина Совина
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