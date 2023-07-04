Военный комиссариат Москвы заработает по-новому
Собянин распорядился построить новый центр для военного комиссариата в Москве
В столице построят современный центр для городского военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы 4 июля подписал мэр города Сергей Собянин.
Новые условия позволят повысить качество военно-учетной работы комиссариата — в центре создадут комфортную обстановку для сотрудников военкомата и граждан, поступающих на военную службу.
Центр появится рядом с единым пунктом отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В новом учреждении участники СВО и их родственники могут получить комплексную помощь и различные услуги.