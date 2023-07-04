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14:41, 4 июля 2023Россия

Военный комиссариат Москвы заработает по-новому

Собянин распорядился построить новый центр для военного комиссариата в Москве

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В столице построят современный центр для городского военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы 4 июля подписал мэр города Сергей Собянин.

Новые условия позволят повысить качество военно-учетной работы комиссариата — в центре создадут комфортную обстановку для сотрудников военкомата и граждан, поступающих на военную службу.

Центр появится рядом с единым пунктом отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В новом учреждении участники СВО и их родственники могут получить комплексную помощь и различные услуги.

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    Варвара Родикова
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