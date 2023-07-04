Молодые россияне назвали важные составляющие единения страны

Опрос: русский дух и общая история побед и достижений — главные факторы единения страны

Общероссийский проект «Народов много — Родина одна» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи провели серию интервью с участниками форума «Шум» платформы Росмолодежь.События, прошедшего в Калининграде.

Вопросы анкеты касались оценки взаимоотношений между народами России, взглядов молодежи на причины неприязни и конфликтов, а также задач и инструментов, которые важно использовать при реализации проектов, направленных по повышение межнационального согласия в нашей стране. Большая часть задаваемых вопросов были «открытыми», то есть давали возможность свободно высказать свои суждения по актуальным темам.

Опрос показал — молодежь убеждена в том, что надежный фундамент для объединения россиян — тот самый знаменитый русский дух — менталитет. Именно он и общая история побед и достижений — главные факторы, названные молодыми людьми в качестве основных для единения страны — более 50 процентов опрошенных отметили именно эти моменты.

Среди главных целей в деле объединения граждан России 71 процентов опрошенных считают, что необходимо бороться со стереотипами, и подробно рассказывать о различиях в культурных традициях народов нашей страны. Эти факторы служат основными источниками разногласий и трения между народами.

Характерно, что для современной молодежи фактор межнациональной неприязни является достаточно актуальным — 76 процентов респондентов подтвердили, что внимательно следят за новостями этой тематики и считают его очень важным в своей жизни.

Опрос разрушил один из стереотипов о современной молодежи, в частности, уверенность в том, что они живут исключительно в онлайн-форматах. Более 40 процентов опрошенных молодых людей высказали мнение о необходимости проведения большего количества массовых мероприятий и живого контакта для еще более эффективного объединения граждан.

«Мы получили вдохновляющие результаты опроса. Респонденты подчеркнули, что жителей России объединяет общее историческое и культурное прошлое и указали на объединяющую силу русского языка, любви к Родине и гордость за свою страну. Также участники опроса отметили, что укреплению народного единства способствуют форумы и фестивали. Для нас это важно, потому что в линейке форумов Росмолодежи сегодня уже более 25 форумов и тематика каждого из них подчеркивает дружбу и понимание между народами. Но с другой стороны — от форумов, как событий мы переходим к организации круглогодичной работы площадок, основной функция которых является дополнительное образование в профессиональной сфере. Это и программа пост форумного сопровождения, которая внедряется во все форумы линейки, и открытие новых центров компетенций», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Главными каналом коммуникации и источником информации и новостей участники опроса назвали мессенджер Телеграм и социальную сеть ВКонтакте. 70 процентов опрошенных используют именно эти платформы. Кроме того, оказалось, что 95 процентов потребляемых медиапродуктов — это видео.

«Наш опрос подтвердил тезис, что русский дух, патриотизм — не пустые звуки для молодых россиян, и это очень важный итог. Это значит, что у нас есть общая платформа ценностей и понимание потребностей молодежи, — комментирует итоги качественного исследования руководитель проекта "Народов много — Родина одна" Денис Жильцов. — Мы видим, что молодые ребята готовы включаться в создание патриотического контента. А использование Телеграма и ВКонтакте в качестве основных каналов коммуникаций позволит достичь наибольшей аудитории и эффективно ответить на ожидания молодежи».

