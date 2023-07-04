Новый турмаршрут свяжет Саратов и Каспийское побережье

Новый туристический маршрут «Каспийские жемчужины» запустят из Саратова

Из Саратова запустят новый туристический железнодорожный маршрут «Каспийские жемчужины». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Федеральной пассажирской компании, 9 сентября региональный турпоезд отправляется из Саратова в Махачкалу (Кизилюрт), Каспий и Астрахань».

Пассажиры поезда посетят популярные туристические достопримечательности — Сулакский каньон, берег Каспийского моря, природный заповедник «Бархан Сарыкум», где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни». Туристы также смогут побывать в цитадели Нарын-кала, увидеть экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром», посетить астраханский рынок с рыбными деликатесами и осетровую ферму.

Путешествие пройдет с 9 по 13 сентября. В стоимость тура включены питание, трансфер, работа гида, входные билеты на экскурсионные площадки.