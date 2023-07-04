Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:25, 4 июля 2023Моя страна

Новый турмаршрут свяжет Саратов и Каспийское побережье

Новый туристический маршрут «Каспийские жемчужины» запустят из Саратова

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из Саратова запустят новый туристический железнодорожный маршрут «Каспийские жемчужины». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Федеральной пассажирской компании, 9 сентября региональный турпоезд отправляется из Саратова в Махачкалу (Кизилюрт), Каспий и Астрахань».

Пассажиры поезда посетят популярные туристические достопримечательности — Сулакский каньон, берег Каспийского моря, природный заповедник «Бархан Сарыкум», где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни». Туристы также смогут побывать в цитадели Нарын-кала, увидеть экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром», посетить астраханский рынок с рыбными деликатесами и осетровую ферму.

Путешествие пройдет с 9 по 13 сентября. В стоимость тура включены питание, трансфер, работа гида, входные билеты на экскурсионные площадки.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    Известный российский комик пожаловался на цены в Европе

    Стало известно о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском фронте

    Роспотребнадзор предупредил об опасности энергетиков

    Задержанного в Чехии вора в законе экстрадировали в Армению

    МИД обвинил США и НАТО в подготовке атаки украинских дронов на Москву

    Цены на электричество в Европе упали ниже нуля

    Алеся Кафельникова прошла по подиуму в прозрачном корсете

    BMW с «женским тюнингом» в центре Москвы попала на видео

    Медведев предложил передавать в зону СВО изъятую у браконьеров технику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости