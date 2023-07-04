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14:26, 4 июля 2023Россия

Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Правительство Москвы выделило грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Фото: РИА Новости

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры», — сказано в публикации на официальном сайте главы Москвы.

Уточняется, что финансы, выделенные из городского бюджета, направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей — в том числе беспилотников.

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