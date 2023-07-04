В Москве пройдет большой фестиваль ретроавтомобилей

Большой фестиваль ретроавтомобилей пройдет на Воробьевых горах в Москве

Большой фестиваль ретро-автомобилей «Ретрорейс» пройдет на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Центром фестиваля, приуроченного ко Дню московского транспорта, станут 30 экспонатов Музея транспорта Москвы. Посетители мероприятия увидят машины 70-80х годов и познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом того времени.

В рамках мероприятия состоится большое авторалли «На семи холмах» — пятичасовая трасса пройдет по самым красивым районам столицы. Помимо этого, на фестивале будут представлены автомобили приглашенных реставрационных мастерских и автоклубов.

Гости фестиваля смогут посетить бесплатную экскурсию на ретроавтобусе Икарус 250, поучаствовать в гонках на педальных машинках, послушать лекции и принять участие в мастер-классах. Посмотреть подробную программу мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте музея.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Москве пройдет традиционный парад ретротранспорта. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».