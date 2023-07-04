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14:42, 4 июля 2023Мир

В США российское дистанционное минирование назвали разрушением для ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: дистанционное минирование наносит сокрушительные удары по ВСУ

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал российскую тактику дистанционного минирования разрушением для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, использование артиллерийских снарядов для дистанционного минирования наносит «сокрушительные удары по украинской армии». Они создают новые минные поля после разминирования прежних, и при попытке прорвать российскую оборону военные ВСУ попадают на них.

Экс-разведчик Риттер назвал такую тактику эффективной и очень умной.

Ранее он заявлял, что военные ВСУ подрывают и ломают танки Leopard, чтобы не идти в бой.

В июне в Германии рассказывали, что успешность российской обороны на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины связана с эффективным применением систем радиоэлектронной борьбы, перегруппировкой сил и дистанционным минированием.

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    Антон Похиляк
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