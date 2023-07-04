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15:29, 4 июля 2023Среда обитания

В Ростове-на-Дону не станут взыскивать с ЧВК «Вагнер» ущерб городу из-за мятежа

Власти Ростова-на-Дону решили не взыскивать 92,5 миллиона рублей ущерба с ЧВК «Вагнер»

Фото: Reuters

Власти Ростова-на-Дону пока не планируют взыскивать с ЧВК «Вагнер» ущерб за события 24 июня, когда военная техника мятежников повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна, 210 квадратных метров тротуара и стрелки трамвайных путей. В горадминистрации сообщили «Подъему», что ремонт дорожного покрытия уже завершен и провели его за счет средств бюджета.

Изначально эти работы оценили в 28,8 миллиона рублей, на восстановление пяти единиц поврежденной коммунальной техники потребуется еще примерно 63,7 миллиона рублей.

«По ремонту машин все в процессе. Что касается финансирования, то город справился самостоятельно, ликвидация последствий произведена за счет городского бюджета. Что касается вопроса взысканий этой суммы, то на данный момент таких планов нет», — процитировало издание городские власти.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

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    Платон Щукин
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