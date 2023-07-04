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05:48, 4 июля 2023Россия

Подполковник назвал возможный признак вербовки близких ВСУ

Подполковник Иванников: появление крупных сумм у близких может быть признаком вербовки ВСУ

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Если вы начали замечать появление нехарактерно крупных сумм денег у родственника, то следует насторожиться, поскольку это может быть признаком вербовки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом предупредил подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru.

Он уточнил, что в такой ситуации близким человека нужно выяснить, откуда у него деньги. «Стоит заинтересоваться, откуда появляются такие суммы, природу их происхождения и, возможно, поговорить с самим предполагаемым "злодеем" с целью убедить его отказаться от преступных планов», — посоветовал Иванников.

В зоне риска прежде всего находятся психически нездоровые люди, отметил он. Так, по словам подполковника, пользуясь их состоянием, украинские силы пытаются склонить их к совершению террористических актов с помощью уговоров через социальные сети. Он порекомендовал в случае подозрений проверять мессенджеры и соцсети родственников, поскольку «через них завербованные вступают в контакт с украинскими службами, показывают свое враждебное отношение к российской власти».

Для поиска завербованных россиян используется искусственный интеллект, рассказал Иванников. «Если с одного определенного IP-адреса поступает сразу много запросов о "коктейлях Молотова", о взрывных устройствах, о различных связях с ВСУ, то техника автоматически при использовании искусственного интеллекта сработает и укажет, откуда они поступили», — пояснил он.

Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил, что ВСУ вербуют российских пенсионеров и подростков для организации диверсий в России. Он полагает, что хакеры обыскивают банковские счета пожилых людей, после чего шантажируют их, заставляя взрывать призывные пункты.

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    Марина Совина
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