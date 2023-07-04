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21:23, 4 июля 2023Мир

В США предупредили о негативных последствиях контрнаступления ВСУ

Американский генерал Миллер: дальнейшее контрнаступление ВСУ будет кровавым для Украины

Фото: Rfe / Rl / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Продолжение атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет кровавым для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер, пишет Handelsblatt.

«Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым», — сказал он.

Миллер отметил, что мины, которые были установлены российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским военным продвинуться. По его словам, для этого нужно специальное оборудование.

Офицер добавил, что ситуацию осложняет и превосходство ВКС в воздухе, с которыми ВСУ не смогут конкурировать без довооружения своей авиации.

Ранее президент Чехии и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что в случае провала украинской армии Киев не сможет начать новое наступление раньше 2024 года. По словам главы Чешской Республики, у Украины «есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году».

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    Марина Совина
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