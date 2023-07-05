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23:22, 5 июля 2023Мир

В Британии пожаловались на нехватку боеспособных танков

Daily Mail: у Великобритании осталось только 40 боеспособных танков и дюжина фрегатов

На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По данным издания, помимо этого, у страны также осталось около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою. «Это самые низкие показатели в современной истории, и, по мнению членов парламента, они свидетельствуют о том, что Великобритании будет крайне трудно вести войну против России», — говорится в материале.

Газета также отметила, что глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин недоволен сложившейся ситуацией и нехваткой танков. В то же время он настаивает на том, что Великобритания является крупным членом НАТО.

Ранее палата общин Британии заявила об опасно низком уровне готовности армии из-за помощи Киеву. Авторы отчета призвали министерство обороны Великобритании разработать план по восстановлению оборонно-промышленного потенциала королевства, срочного пополнения армейских арсеналов и решения проблемы нехватки кадров в вооруженных силах.

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    Марина Совина
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