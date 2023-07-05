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13:44, 5 июля 2023Мир

Во Франции испугались использования переданного Киеву оружия протестующими

AgoraVox: протестующие во Франции могут использовать переданное НАТО Украине оружие

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Участники протестов во Франции могут использовать оружие, переданное Украине странами Североатлантического альянса. Об этом пишет портал AgoraVox.

«Сегодня, в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО "в помощь" Украине, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков», — отметили в публикации.

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