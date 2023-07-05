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10:07, 5 июля 2023Среда обитания

В России нашли способ повысить рождаемость

Способ повысить рождаемость в России нашли в строительстве доступного жилья

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Строительство доступного жилья может поспособствовать тому, чтобы больше семей в России заводили детей. Способ повысить рождаемость в стране нашел директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин. Его слова передает РИА Новости.

«Помимо увеличения темпов экономического роста, финансовой поддержки семей с детьми, гибкого графика работы одного или двоих родителей, расширенного отпуска по уходу за ребенком, повышению рождаемости способствует строительство жилья», — перечислил Бахтизин.

Директор уточнил, что в этом вопросе важно не количество построенного жилья, а его доступность. Для этого в стране необходимо снижать ипотечные ставки, а также контролировать цены на жилье и думать об увеличении доходов населения. В числе мер он также предложили переориентировать строительство в пользу малоэтажных домов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, что снижение рождаемости в России является последствием демографической ямы в 1990-х годах.

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    Нина Ташевская
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