В России нашли способ повысить рождаемость

Способ повысить рождаемость в России нашли в строительстве доступного жилья

Строительство доступного жилья может поспособствовать тому, чтобы больше семей в России заводили детей. Способ повысить рождаемость в стране нашел директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин. Его слова передает РИА Новости.

«Помимо увеличения темпов экономического роста, финансовой поддержки семей с детьми, гибкого графика работы одного или двоих родителей, расширенного отпуска по уходу за ребенком, повышению рождаемости способствует строительство жилья», — перечислил Бахтизин.

Директор уточнил, что в этом вопросе важно не количество построенного жилья, а его доступность. Для этого в стране необходимо снижать ипотечные ставки, а также контролировать цены на жилье и думать об увеличении доходов населения. В числе мер он также предложили переориентировать строительство в пользу малоэтажных домов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, что снижение рождаемости в России является последствием демографической ямы в 1990-х годах.