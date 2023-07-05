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19:52, 5 июля 2023Путешествия

Россиянам предложили тур для очистки кармы за 180 тысяч рублей

ITM group предложил россиянам тур на Бали для очистки кармы за две тысячи долларов

Фото: Harry Kessell / Unsplash

Туроператор ITM group предложил российским туристам двухнедельный тур на Бали для очистки кармы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Желающих отправиться в необычное путешествие и «обрести душевное равновесие и гармонию» россиян познакомят с разнообразными ритуалами и церемониями.

Отмечается, что полет на популярный индонезийский курорт будет осуществлять авиакомпания Qatar Airways. Подобное предложение доступно с июля 2023 по март 2024 года. Стоимость путевки стартует от двух тысяч долларов (около 180 тысяч рублей).

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В программе тура — ритуал очищения святой водой в источниках храма Тирта Эмпул, беседа со священником Мангку Джати, купание в водопаде Секумпул и многое другое. Проживать туристы будут в пятизвездочном спа-отеле Westin Ubud Resort в Убуде.

Ранее в июле власти Бали захотели ограничить въезд иностранцев на остров и ввести квоту на 400 тысяч туристов в год по примеру Бутана. Об этом заявил губернатор популярного индонезийского курорта Вайан Костер.

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    Фариза Бацазова
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