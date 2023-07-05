Россиянам предложили тур для очистки кармы за 180 тысяч рублей

ITM group предложил россиянам тур на Бали для очистки кармы за две тысячи долларов

Туроператор ITM group предложил российским туристам двухнедельный тур на Бали для очистки кармы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Желающих отправиться в необычное путешествие и «обрести душевное равновесие и гармонию» россиян познакомят с разнообразными ритуалами и церемониями.

Отмечается, что полет на популярный индонезийский курорт будет осуществлять авиакомпания Qatar Airways. Подобное предложение доступно с июля 2023 по март 2024 года. Стоимость путевки стартует от двух тысяч долларов (около 180 тысяч рублей).

В программе тура — ритуал очищения святой водой в источниках храма Тирта Эмпул, беседа со священником Мангку Джати, купание в водопаде Секумпул и многое другое. Проживать туристы будут в пятизвездочном спа-отеле Westin Ubud Resort в Убуде.

Ранее в июле власти Бали захотели ограничить въезд иностранцев на остров и ввести квоту на 400 тысяч туристов в год по примеру Бутана. Об этом заявил губернатор популярного индонезийского курорта Вайан Костер.