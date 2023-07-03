Власти Бали захотели ограничить въезд туристов на остров

Kompas: власти Бали захотели ввести квоту на 400 тысяч туристов в год

Власти Бали захотели ограничить въезд иностранцев на остров и ввести квоту на 400 тысяч туристов в год по примеру Бутана. Об этом заявил губернатор популярного индонезийского курорта Вайан Костер, его слова приводит портал Kompas.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что туристический поток на Бали не будет строго ограничиваться. Однако теперь местные власти хотят сделать упор не столько на количество прибывающих на остров отдыхающих, сколько на их качество.

«На самом деле в идеале мы хотим ввести квоту, как в Бутане», — пояснил Костер, добавив, что тамошняя философия жизни схожа с балийской. По его словам, там тоже очень бережно и уважительно относятся к природе и окружающей среде.

Губернатор подчеркнул, что прибывающие в азиатское королевство путешественники должны иметь при себе определенную сумму денег на несколько дней. По мнению Костера, поэтому туристов просто так не пускают в Бутан.

Ранее стало известно, что приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. В настоящее время электронные инструкции доступны на трех языках.