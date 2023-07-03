Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:18, 3 июля 2023Путешествия

Власти Бали захотели ограничить въезд туристов на остров

Kompas: власти Бали захотели ввести квоту на 400 тысяч туристов в год

Фото: Unsplash

Власти Бали захотели ограничить въезд иностранцев на остров и ввести квоту на 400 тысяч туристов в год по примеру Бутана. Об этом заявил губернатор популярного индонезийского курорта Вайан Костер, его слова приводит портал Kompas.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что туристический поток на Бали не будет строго ограничиваться. Однако теперь местные власти хотят сделать упор не столько на количество прибывающих на остров отдыхающих, сколько на их качество.

«На самом деле в идеале мы хотим ввести квоту, как в Бутане», — пояснил Костер, добавив, что тамошняя философия жизни схожа с балийской. По его словам, там тоже очень бережно и уважительно относятся к природе и окружающей среде.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Губернатор подчеркнул, что прибывающие в азиатское королевство путешественники должны иметь при себе определенную сумму денег на несколько дней. По мнению Костера, поэтому туристов просто так не пускают в Бутан.

Ранее стало известно, что приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. В настоящее время электронные инструкции доступны на трех языках.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    Звезда «Флэша» отверг обвинения в домогательствах к ребенку

    Звезда популярного шоу на ТНТ сравнила жизнь в США и России

    Взявшего женщин и младенца в заложники москвича задержали

    На Украине сотрудник военкомата напал на жену солдата ВСУ

    Кредитная карта от Apple провалилась

    Москвич получил обмазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина OZON

    В росте зарплат в России увидели угрозу экономике

    Зеленский заявил об отсутствии секретов перед ЦРУ

    В России призвали МОК запретить турниры на территории Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости