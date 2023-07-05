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17:44, 5 июля 2023Бывший СССР

В Бердянске прозвучала серия взрывов

В Бердянске сработала ПВО и прозвучали взрывы при попытке ВСУ ударить по городу
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

Отмечается, что взрывы прогремели в результате попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по городу. По предварительной информации местных оперативных служб, в небе над Бердянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), взрывы ракет которой могли наблюдать горожане.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила в районе Бердянска украинскую ракету. По словам представителя оперативных служб Запорожской области, снаряд был сбит над морем, пострадавших и повреждений нет.

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    Алевтина Запольская
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