В Бердянске прозвучала серия взрывов

В Бердянске сработала ПВО и прозвучали взрывы при попытке ВСУ ударить по городу

В Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

Отмечается, что взрывы прогремели в результате попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по городу. По предварительной информации местных оперативных служб, в небе над Бердянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), взрывы ракет которой могли наблюдать горожане.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила в районе Бердянска украинскую ракету. По словам представителя оперативных служб Запорожской области, снаряд был сбит над морем, пострадавших и повреждений нет.