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17:13, 5 июля 2023Бывший СССР

Российская система ПВО сбила украинскую ракету в районе Бердянска

Российская система ПВО сбила украинскую ракету над морем в районе Бердянска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в районе Бердянска. Об этом со ссылкой на представителя оперативных служб Запорожской области сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Бердянску примерно в 16:30 мск, однако российская система ПВО сработала успешно.

«Ракета сбита над морем. Пострадавших и повреждений нет», — добавил собеседник агентства.

Ранее, 1 июля, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что средства ПВО сбили две ракеты, пытавшиеся атаковать Бердянский район Запорожской области. При падении одна из них разрушила сарай частного домовладения.

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    Варвара Кошечкина
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