Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Рогов заявил об отражении ракетной атаки в Бердянском районе Запорожья системой ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар по Бердянскому району Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

«Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое», — сообщил Рогов.

Он добавил, что никто не пострадал. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району около девяти утра по местному времени.

Ранее Рогов заявил о вероятном ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Тогда в городе сработала система ПВО и прозвучали несколько взрывов.