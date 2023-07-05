Оценен рост цен на УАЗ «Патриот» более чем за 10 лет

Quto.ru: УАЗ «Патриот» подорожал с 2010 года более чем на миллион рублей

С 2010 года цена УАЗ «Патриот» в базовой комплектации выросла более чем на миллион рублей. Как выяснили журналисты, тогда внедорожник продавался за 475 тысяч рублей, а в июле 2023 года покупка обойдется россиянам в три с лишним раза дороже. Динамику цен оценили в Quto.ru.

К январю 2012 года машина стоила уже 525 тысяч рублей. Пережив рестайлинг, «Патриот» подорожал до 670 тысяч, а с весны 2016-го стал стоить 780 тысяч рублей. В 2020 году стоимость модели менялась восемь раз, поднявшись с 831 тысячи до 939 тысяч рублей. В 2021 году она преодолела миллионную отметку.

Сейчас модель стоит 1,55 миллиона рублей. В машине с механической коробкой передач отсутствуют антиблокировочная система (АБС) и подушки безопасности, зато предусмотрены подключаемый полный привод, раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала.

3 июля начались продажи внедорожника УАЗ «Патриот» в двух лимитированных комплектациях — «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» и «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность». В первом случае цена на автомобиль составляет 1,95 миллиона рублей, во втором — 1,82 миллиона.