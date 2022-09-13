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Стала известна цена внедорожника УАЗ без подушек безопасности

Autonews.ru: «упрощенный» внедорожник УАЗ «Патриот» стоит 1,56 миллиона рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Упрощенную версию внедорожника УАЗ «Патриот» с механической коробкой передач оценили в 1,56 миллиона рублей. О стоимости российского автомобиля сообщает Autonews.ru. При этом сам концерн не сообщал о продаже внедорожника в неполной комплектации.

У такого автомобиля отсутствуют антиблокировочная система (АБС) и подушки безопасности, как объяснили порталу в дилерском центре Тюмени. Также во внедорожнике теперь нет хромированных элементов кузова, в первую очередь речь идет о решетке радиатора «Патриота». Отмечается, что в автомобиле предусмотрены подключаемый полный привод, раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала.

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УАЗ занимается производством полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Предприятие способно выпускать 105 тысяч автомобилей в год. При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса, на которые ссылается портал, в августе компания продала в России 2491 новый автомобиль.

После введения многочисленных западных санкций российский автопром столкнулся с рядом трудностей. В начале весны промышленность была вынуждена перейти на выпуск устаревших моделей, однако власти отмечали, что эта мера — временная. Так, «АвтоВАЗ» начал выпускать модели Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации. Как и УАЗ концерн какое-то время производил машины без подушек безопасности и системы АБС. При этом в августе компании удалось вернуть эти опции в автомобиль. Глава компании назвал возобновление выпуска машин с подушками безопасности «настоящей победой» в условиях санкций и дефицита комплектующих.

Недавно российский авторынок начал постепенно восстанавливаться. Согласно данным Автостата, продажи новых машин вырастут по итогам августа до 42 тысяч. При этом показатели все еще вдвое ниже мартовского уровня.

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Мария Грушко
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