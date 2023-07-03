Названа цена новых внедорожников УАЗ «Патриот»

Autonews: внедорожник УАЗ «Патриот» в лимитированных комплектациях стоит ₽1,8-1,95 млн

В России стартовали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» в двух лимитированных комплектациях — «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» и «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность». В первом случае цена на автомобиль составляет 1,95 миллиона рублей, во втором — 1,82 миллиона, сообщает портал Autonews.

Автоконцерн планирует реализовать 140 автомобилей в комплектации «Комфорт». Машины оснащаются пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos, раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления. Руль внедорожника обшит кожей и имеет функцию подогрева. Обновленный внедорожник также отличают фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

В то же время производитель планирует продать 200 автомобилей в комплектации «Base ИКАР Limited». В пакет «Безопасность» внедорожника вошли подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также атермальные стекла задней полусферы.

В упрощенной же версии УАЗ «Патриот», который стоит от 1,5 миллиона рублей, отсутствуют антиблокировочная система (АБС) и подушки безопасности, писал Autonews в сентябре. В мае компания подняла цены на весь модельный ряд — стоимость машин выросла более чем на 200 тысяч рублей.