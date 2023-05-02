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15:18, 2 мая 2023Экономика

УАЗ поднял цены на все автомобили

Autonews: на официальном сайте УАЗ подняли цены на весь модельный ряд

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

УАЗ поднял цены на весь модельный ряд на своем официальном сайте — по сравнению с апрелем стоимость автомобилей выросла на сотни тысяч, подсчитали в Autonews.ru.

В пресс-службе производителя заявили, что не меняли цены на машины, и даже увеличили скидки на некоторые модели. Однако с сайта информацию о ценах со скидками по госпрограмме пришлось убрать, так как банки перестали выдавать льготные автокредиты, ссылаясь на исчерпание лимита средств, добавили в УАЗ.

УАЗ Патриот, самый дешевый внедорожник, подорожал на 226 тысяч рублей — с 1,1 миллиона до 1,33 миллиона. УАЗ Хантер теперь стоит 1,39 миллиона рублей вместо апрельских 1,11 миллиона (плюс 278 тысяч рублей). Самой дорогой моделью концерна стал УАЗ Пикап — его цена поднялась на 311 тысяч, с 1,24 миллиона до 1,56 миллиона.

О том, что российские банки перестали выдавать льготные кредиты на бензиновые автомобили, сообщалось еще в феврале. В ряде автосалонов и одном автоконцерне рассказали, что программы льготного кредитования при покупке бензиновых автомобилей будут свернуты и переориентированы исключительно на электромобили.

В конце апреля о повышении цен заявил АвтоВАЗ. С 1 мая машины бренда в среднем подорожали на 2 процента. Производитель объяснил высокую себестоимость Lada глубокой локализацией и пообещал, что общий рост цен на них в 2023 году будет в пределах прогнозируемого уровня инфляции.

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Софья Ермакова
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