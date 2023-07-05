Кевин Костнер потребовал от супруги немедленно съехать

Актер Костнер потребовал от своей супруги Баумгартнер съехать из особняка в Калифорнии

Голливудский актер Кевин Костнер потребовал от своей супруги, дизайнера Кристин Баумгартнер немедленно съехать из его особняка в Калифорнии. Пара находится в бракоразводном процессе. Об этом сообщает People со ссылкой на документы.

По информации издания, Костнер потребовал от жены покинуть резиденцию в Санта-Барбаре не позднее 13 июля 2023 года. На данный момент Баумгартнер продолжает там оставаться с момента подачи заявления о разводе 1 мая. При этом в брачном договоре указано, что она должна была покинуть дом в течение 30 дней.

Однако дизайнер заявила, что она покинет особняк к 31 августа, если им с Костнером удастся договориться об опеке над детьми. Близкий к актеру источник сообщил изданию, что Костнер предложил супруге помощь в переезде, в том числе финансовую.

49-летняя Баумгартнер подала заявление на развод с актером, сославшись на «непримиримые разногласия». Жена артиста также попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми пары. Аналогичный запрос направил Костнер. Женщина также настаивает на материальной поддержке после развода, которая положена женщинам по закону в США.