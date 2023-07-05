Армия России отразила две атаки штурмовых групп ВСУ на одном из направлений

Минобороны: отражены две атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинская армия попыталась перейти в наступление силами 63-й и 66-й механизированных бригад, уточнил представитель военного ведомства. Наступательные действия они предприняли в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Попытку прорыва украинских подразделений предотвратили военнослужащие российской группировки войск «Центр». По наступавшему противнику отработали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, добавили в Минобороны.

Помимо этого, на донецком направлении за минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка.