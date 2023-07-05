Собянин рассказал о результатах пилотного проекта по подготовке к ЕГЭ

Собянин рассказал о высоких результатах пилотного проекта по подготовке школьников к ЕГЭ

Учащиеся, которые готовились к ЕГЭ по специальной программе, показали высокие результаты на экзаменах. О пилотном проекте по подготовке столичных школьников рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава столицы отметил, что обычно детей не обучают тому, как правильно выдержать такое испытание, как ЕГЭ. В этом году в части московских школ запустили эксперимент, в рамках которого учителя занимались подготовкой детей к сдаче единого госэкзамена на протяжении последней четверти.

В результате эксперимента школьники, обучаемые по такой схеме, сдали экзамены лучше других, а их родители смогли сэкономить деньги на репетиторах.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Олеся Лукашук заявила, что благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ в школах выросла доля выпускников с максимальными 100 баллами, ее слова приводит РИА Новости. Лукашук уточнила, что число школьников, получивших высший балл по физике, увеличилось в семь раз, по биологии — в пять раз, а по русскому языку и литературе — в три раза. Помимо этого, сократилось количество выпускников, получивших двойки.

74 процента родителей школьников, участвующих в проекте, высоко оценили эксперимент. В проекте приняли участие 406 московских школ — проводимые в его рамках практикумы занимали не менее 40 процентов учебного времени. Во время занятий дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли экзаменационные задания без оценок и контрольных работ.