Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 5 июля 2023Россия

Собянин рассказал о результатах пилотного проекта по подготовке к ЕГЭ

Собянин рассказал о высоких результатах пилотного проекта по подготовке школьников к ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учащиеся, которые готовились к ЕГЭ по специальной программе, показали высокие результаты на экзаменах. О пилотном проекте по подготовке столичных школьников рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава столицы отметил, что обычно детей не обучают тому, как правильно выдержать такое испытание, как ЕГЭ. В этом году в части московских школ запустили эксперимент, в рамках которого учителя занимались подготовкой детей к сдаче единого госэкзамена на протяжении последней четверти.

В результате эксперимента школьники, обучаемые по такой схеме, сдали экзамены лучше других, а их родители смогли сэкономить деньги на репетиторах.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Олеся Лукашук заявила, что благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ в школах выросла доля выпускников с максимальными 100 баллами, ее слова приводит РИА Новости. Лукашук уточнила, что число школьников, получивших высший балл по физике, увеличилось в семь раз, по биологии — в пять раз, а по русскому языку и литературе — в три раза. Помимо этого, сократилось количество выпускников, получивших двойки.

74 процента родителей школьников, участвующих в проекте, высоко оценили эксперимент. В проекте приняли участие 406 московских школ — проводимые в его рамках практикумы занимали не менее 40 процентов учебного времени. Во время занятий дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли экзаменационные задания без оценок и контрольных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

    Взрослым запретили есть самый популярный соус

    Назван способ не платить долг по ипотеке за унаследованную квартиру

    В Европе захотели обязать компании платить за «быструю моду»

    Россиян предупредили о жаре почти до 40 градусов

    ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя

    В Германии раскрыли причину ареста личных автомобилей россиян

    В Тобольске раскопали планировку города XVII-XVIII веков

    Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми

    ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости