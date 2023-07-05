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17:01, 5 июля 2023Моя страна

В Керчи День рыбака отпразднуют с гастрономическим фестивалем и экскурсиями

В Керчи 8 и 9 июля будут праздновать День рыбака

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Керчи 8 и 9 июля пройдет празднование Дня рыбака с гастрономическим фестивалем. Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Рыбный промысел долгое время был основным занятием в Керчи, а в советские времена День рыбака начали отмечать каждое второе воскресенье июля, говорится в публикации.

В программе праздника помимо фестиваля мастер-классы, спортивные соревнования, бесплатные экскурсии и выставка. Одним из ключевых мероприятий станет большая рыбная ярмарка.

Так, 8 июля на городском пляже №1 пройдет фестиваль красок «Яркий Крым». В субботу и воскресенье весь день на площади Ленина будет работать выносная торговля, в сквере мира — выставка изделий ручной работы от мастеров декоративно-прикладного искусства, а в акватории Керченского пролива организуют морские прогулки.

На городской набережной оба выходных дня будут работать аттракционы. 9 июля здесь состоится гастрономический фестиваль «Рыбный пир». В меню будут мидии, креветки, скумбрия и дорадо на мангале, жареная барабуля и ставрида, креветки темпура и панко, жульен из рапанов, мидии в ракушках, ставрида фри, а также закуски к пиву: креветки в кляре, рыбные палочки, кольца кальмара, т.д. Фестиваль будет проходить с 11:00 и до позднего вечера.

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В воскресенье в течение всего дня мероприятия будут проходить на городском пляже №1: с 10:00 соревнования по пляжному волейболу, с 11:00 — конкурс по гиревому спорту, в 11:00 и 12:30 — мастер-классы по изготовлению игрушек. К празднованию также присоединится музей морской флоры и фауны ЮГНИРО: в воскресенье с 9:00 до 17:00 все желающие смогут бесплатно посетить его.

Ранее сообщалось, что в Томске 29 июля пройдет фестиваль вкусной еды «Пикник Фест». Мероприятие состоится в Лагерном саду, гостей ждут аниматоры, пенная вечеринка и выступление местной кавер-группы. Приглашенной звездой станет певица Татьяна Овсиенко.

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    Сергей Истомин
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