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20:12, 5 июля 2023Бывший СССР

Боец украинского батальона «Сич» Игорь Гуменюк совершил самоподрыв

Боец украинского батальона «Сич» Игорь Гуменюк совершил самоподрыв в зале суда

Кадр: телеграм-канал «Политика Страны»

Боец украинского батальона «Сич» Игорь Гуменюк совершил самоподрыв в зале Шевченковского районного суда в Киеве. Об этом заявил глава МВД республики Игорь Клименко, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

Ранее 5 июля сообщалось, что в Шевченковском райсуде Киева при попытке Гуменюка сбежать из-под стражи произошли взрыв и перестрелка. Произошедшее подтвердил глава МВД Украины.

Позже появились данные еще об одном взрыве. После этого спецназ начал штурм здания. Подсудимый, устроивший взрыв, заперся в комнате конвоиров.

31 августа 2015 года возле Верховной Рады прошел митинг, переросший в уличные беспорядки. В тот день украинские депутаты большинством голосов одобрили законопроект президента Украины Петра Порошенко о внесении в конституцию республики изменений, касающихся децентрализации власти и особого статуса Донбасса. В ходе столкновений перед зданием парламента Гуменюк бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии. Всего в результате тех событий пострадали свыше 140 человек, включая силовиков и журналистов, а Гуменюк был арестован.

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    Виктория Кондратьева
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