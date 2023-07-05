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19:21, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о начале штурма суда в Киеве

«Страна.ua»: в Шевченковском райсуде Киева прозвучал еще один взрыв, спецназ начал штурм

Кадр: телеграм-канал «Политика Страны»

В Шевченковском районном суде Киева прозвучал еще один взрыв, спецназ начал штурм здания. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет издание «Страна.ua».

Журналисты со ссылкой на источник сообщили, что предпринявший попытку побега из-под стражи бывший боец украинского добровольческого батальона «Сич» Игорь Гуменюк заперся в комнате конвоиров, а предварительная информация о завладении им оружием и захвате заложников не подтвердилась. Отмечается также, что к суду подъехала скорая помощь, а из здания вынесли двух человек на носилках.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском райсуде при попытке Гуменюка сбежать из-под стражи произошли взрыв и перестрелка. Источник «Страны.ua» заявлял, обвиняемый взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника. Взрыв в суде также подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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    Георгий Нестеров
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