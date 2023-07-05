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18:28, 5 июля 2023Бывший СССР

В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

В Шевченковском райсуде Киева обвиняемый устроил перестрелку со взрывом

Кадр: Telegram-канал «Украина Сейчас»

В Шевченковском районном суде Киева произошли взрыв и перестрелка. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел при попытке обвиняемого Игоря Гуменюка, устроившего 31 августа 2015 года теракт возле здания Верховной Рады, совершить побег из-под стражи. По словам источника издания, он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника. Взрыв в суде также подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что в настоящий момент Гуменюк закрылся с двумя конвоирами в туалете райсуда и привел в действие взрывпакет.

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    Алевтина Запольская
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