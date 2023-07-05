На Украине заявили о снижении опасности искусственной катастрофы на ЗАЭС

Глава ГУР Буданов: опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снижается

Опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снижается, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом пишет британская газета The Times.

По его словам, в этом направлении предпринимаются «определенные действия» — публичные и непубличные. «И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается», — подчеркнул глава ГУР.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что последствия возможного взрыва на ЗАЭС не затронут Киев. Он подчеркнул, что в случае взрыва жителям Украины будет необходимо соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.