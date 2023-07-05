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23:17, 5 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о снижении опасности искусственной катастрофы на ЗАЭС

Глава ГУР Буданов: опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снижается

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снижается, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом пишет британская газета The Times.

По его словам, в этом направлении предпринимаются «определенные действия» — публичные и непубличные. «И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается», — подчеркнул глава ГУР.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что последствия возможного взрыва на ЗАЭС не затронут Киев. Он подчеркнул, что в случае взрыва жителям Украины будет необходимо соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.

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    Марина Совина
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