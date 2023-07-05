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20:45, 5 июля 2023Ценности

Модель с заболеванием кожи вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

Модель с витилиго Винни Харлоу вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

Фото: @winnieharlow

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица с витилиго поделилась видео, на котором она позирует перед камерой в облегающем комбинезоне белого цвета, оформленном декоративным элементом на поясе. На размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер. Также Харлоу дополнила свой образ небольшой серебристой сумкой и колье.

Кроме того, визажисты сделали в макияже акцент на глаза, сделав smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.

В июне сообщалось, что Винни Харлоу пришла в откровенном наряде на концерт американской певицы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе. Для мероприятия манекенщица выбрала серебристое прозрачное платье-сетку длины макси, из-под которого просвечивали топ-бандо и стринги.

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    Мария Винар
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