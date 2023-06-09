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08:30, 9 июня 2023Ценности

Модель с заболеванием кожи пришла на концерт Пэрис Хилтон в прозрачном платье

Модель с витилиго Винни Харлоу пришла в прозрачном платье на концерт Пэрис Хилтон

Фото: jfizzy / Star Max / GC Images

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу пришла в откровенном наряде на концерт американской певицы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Для выхода в свет 28-летняя манекенщица с витилиго выбрала серебристое прозрачное платье-сетку длины макси, из-под которого просвечивали топ-бандо и стринги. Свой образ для проходившего в театре The Fonda Theatre мероприятия знаменитость дополнила бежевым пиджаком, белыми кроссовками с блестящими вставками бренда Nike и объемной сумкой-мешком.

Кроме того, модель распустила уложенные волнами волосы, надела массивные серьги, браслет и кольца и нанесла макияж. Так, она подчеркнула глаза черной подводкой и накрасила губы коричневым блеском.

Ранее американская модель и актриса Эмили Ратаковски прошлась по улице в откровенной одежде. Папарацци засняли 31-летнюю знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

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    Карина Черных
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