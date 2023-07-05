Психотерапевты подсказали способ правильно реагировать на измену друга

Психотерапевт Курт Смит советует не покрывать измены друзей

Специалисты по семейной психологии советуют держаться подальше от романтических интрижек друзей и не помогать им скрывать измены. Советы психотерапевтов Шери Мейерс, Кэролайн Мэдден и Курта Смит приводит HuffPost.

Психотерапевт Курт Смит считает, что позиция наблюдателя и тем более помощника в обмане — это всегда безвыходная ситуация, за участие в которой рано или поздно будет стыдно. «Если вы ощущаете внутренний конфликт, полезно спросить себя, о каком варианте действий вы пожалеете больше спустя год», — советует он. По его словам, правильнее всего реагировать так, чтобы остаться верным себе, а не другу.

С этим мнением согласна психотерапевт Кэролайн Мэдден. Она утверждает, что в ее практике супруги мирятся даже после неверности, но с друзьями, которые помогали скрывать измены и покрывали изменника, чаще всего прекращают общаться.

Психотерапевт Шери Мейерс считает, что, узнав об измене друга, следует сразу решить, стоит ли становиться частью обмана. «Важно установить границы и сообщить другу, что вы готовы делать, а что нет. Вы можете сказать: "Я люблю тебя, но я не хочу лгать" или "Не надо меня в это втягивать, не хочу общаться с этим новым человеком"», — подсказала она.

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