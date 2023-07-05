Полицейские заявили о нарколаборатории дома у актера из сериала «Чикатило»

Shot: полицейские заявили, что обнаружили нарколабораторию дома у актера Дмитрия Малькова

Полицейские заявили, что обнаружили нарколабораторию дома у актера из сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что представители правоохранительных органов пришли с проверкой к актеру после того, как им поступила жалоба от знакомого Малькова. По данным канала, в съемной квартире, расположенной в Красносельском районе Москвы, полицейский обнаружили запрещенные растения, а также средства для ухода за ними и последующего хранения.

Отмечается, что на данный момент уголовное дело не было возбуждено, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что продюсера сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова приговорили к пяти годам колонии за подкуп полицейских.