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11:29, 5 июля 2023Культура

Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма «Семь»

TMZ: Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма «Семь» во время суда

Фото: Maciek Musialek / IMAGO / Globallookpress.com

В ходе судебных разбирательств американского актера Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма режиссера Дэвида Финчера «Семь». Об этом пишет TMZ.

«Герой Спейси в "Семи", вот он похож на него. Жутковатый. Но, может, не настолько плохой», — заявил мужчина, который утверждает, что пострадал от действий актера.

Ранее Кевин Спейси выразил надежду на полноценное возобновление творческой карьеры в случае, если с него снимут обвинения в домогательствах.

«Семь» — американский триллер в стиле неонуар, снятый Финчером по сценарию Эндрю Кевина Уокера. Лента рассказывает о расследовании двумя детективами-напарниками серии преступлений, которые связаны с семью грехами. Главные роли исполнили актеры Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси.

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    Варвара Кошечкина
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