В Италии возмутились словами Кулебы о конфликте на Украине и футбольном матче

Итальянский автор Базиле осудила сравнение Кулебы конфликта на Украине с футбольным матчем

Обозреватель, писательница из Италии Элена Базиле прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что конфликт в стране имеет сходство с футбольным матчем. Об этом она написала в статье для IL Fatto Quotidiano.

«Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры ([предстоящая победа Киева подобна победе "Ливерпуля" над "Миланом" в финале Лиги чемпионов], как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа», — осудила сравнение министра Базиле.

Автор материала добавила, что если бы Кулеба беспокоился о гражданах Украины, он бы выступал за переговоры России и США по урегулированию конфликта. Кроме того, Киев бы согласился на нейтральный статус страны, языковую автономию для русскоязычных регионов, а также не допустил бы военное освоение республики Соединенными Штатами и Великобританией.

Базиле добавила, что благодаря таким политикам, как Кулеба, США и Евросоюз способны использовать Украину для достижения своей цели по ослаблению России.

Ранее Кулеба язвительно ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о потере суверенитета Украины. «Все это просто бла-бла-бла», — отметил украинский политик.