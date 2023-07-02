Кулеба язвительно ответил на заявление Орбана о суверенитете Украины

Глава МИД Украины Кулеба ответил словами «бла-бла-бла» на заявление премьера Венгрии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба язвительно ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что Украина уже потеряла свой суверенитет. Об этом сообщает Politico.

Ранее Орбан выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством. У нее, отметил он, нет ни денег, ни оружия — страна может участвовать в боевых действиях только благодаря поддержке западных стран.

«Все это просто бла-бла-бла», — заявил Кулеба, добавив, что устал противостоять этим «бессмысленным аргументам».

Премьер Венгрии ранее также заявлял, что западным санкциям не удалось поставить на колени Россию. Они также не сыграли положительной роли в урегулировании конфликта на Украине, считает он.