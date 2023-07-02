Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 2 июля 2023Бывший СССР

Кулеба язвительно ответил на заявление Орбана о суверенитете Украины

Глава МИД Украины Кулеба ответил словами «бла-бла-бла» на заявление премьера Венгрии

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба язвительно ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что Украина уже потеряла свой суверенитет. Об этом сообщает Politico.

Ранее Орбан выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством. У нее, отметил он, нет ни денег, ни оружия — страна может участвовать в боевых действиях только благодаря поддержке западных стран.

«Все это просто бла-бла-бла», — заявил Кулеба, добавив, что устал противостоять этим «бессмысленным аргументам».

Премьер Венгрии ранее также заявлял, что западным санкциям не удалось поставить на колени Россию. Они также не сыграли положительной роли в урегулировании конфликта на Украине, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по левобережью Херсонской области

    В приграничном российском регионе сбили беспилотник ВСУ

    Борца с наркотиками в российском городе поймали при попытке их продать

    Вернувшегося из тюрьмы в США Бута выдвинули в депутаты Ульяновской области

    Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский танк и попал на видео

    Представлено доказательство необрезанного обращения Путина к россиянам

    Родченков анонсировал выход новой книги о допинге в России

    Медведев сравнил Украину с «землей Санникова»

    Раскрыты данные об обороте компаний Пригожина

    Количество постов досмотра у Крымского моста увеличили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости