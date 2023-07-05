Врачи предупредили об опасности популярного в соцсетях способа быстро загореть

Врачи назвали опасным тренд в TikTok на «пивной загар»

Врачи назвали опасным описанный в соцсетях способ быстро загореть с помощью пива.

Метод «пивного загара» описывался еще в 2014 году, однако последняя волна публикаций связана с новым трендом в англоязычном сегменте TikTok.

В публикациях говорится, что это быстрый и дешевый способ получить идеальный загар — пользователи соцсети демонстрируют видео, на которых они принимают душ из пива или используют его в качестве лосьона для загара. За последние три месяца число поисковых запросов «пивной загар» увеличилось на 137 процентов. Сторонники метода утверждают, что такой способ эффективен, так как пиво содержит хмель, который стимулирует выработку меланина.

Зарубежные эксперты при этом заявляют, что использование пива вместо специальных средств для пребывания под солнцем делает кожу уязвимой. По их словам, это повышает риск ожогов или теплового удара.

Российские врачи также считают, что польза хмельного напитка для кожи сомнительна. «Нельзя использовать пиво вместо солнцезащитного крема. Это опасно. Пиво не содержит фильтров ультрафиолета и не может использоваться как средство защиты. Воздействие солнца на кожу без защиты впоследствии может повысить риски кожных онкологических заболеваний», — заявила врач Екатерина Серебренникова.

По словам директора Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России академика РАН Алексея Кубанова, доказана этиологическая роль УФВ в развитии немеланомного рака кожи. Согласно официальной государственной статистике за 2020 год, злокачественные новообразования кожи (без меланомы) в Российской Федерации занимают второе место в структуре общей онкологической заболеваемости, составляя 10,9 процента.

Публикации об эффективности пивного загара не получили распространения в СМИ. Ряд изданий назвали этот метод опасным.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»