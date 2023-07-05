Сексолог объяснил желание оголяться в соцсетях

Сексолог Евгений Кульгавчук: люди оголяются в соцсетях, чтобы снять стресс

Люди оголяются в социальных сетях, чтобы снять стресс и удовлетворить некоторые наклонности, рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. Желание опубликовать голое фото он объяснил в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что некоторые используют сексуальное поведение в соцсетях для снятия стресса, и критически отнесся к такому проявлению себя. По словам сексолога, сексуальное поведение — это прежде всего репродукция, симпатия, радость, общение, а не способ расслабления. Выкладывающих обнаженные кадры он уличил в эксгибиционизме. «И здесь, как правило, в структуре личности есть истероидный радикал», — объяснил врач.

При этом, добавил Кульгавчук, некоторые не испытывают возбуждение, а просто стремятся вызвать реакцию у аудитории. Он указал на то, что эта сфера интимная и хуже всего, что такие снимки могут увидеть дети. «В каждом из нас заложен большой потенциал, поэтому надо думать о том, как реализовывать себя иными делами. В том числе и в творчестве», — сказал он. Сексолог посоветовал снимать стресс более здоровыми методами.

Ранее Кульгавчук назвал главную проблему российских звезд. По словам сексолога, как и обычные семейные пары, знаменитости испытывают проблемы с доверием.