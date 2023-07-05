Поляна краснокнижных цветов расцвела в российском регионе

В Горном районе Якутии расцвела поляна краснокнижных лилий

В Горном районе в центральной части Республики Саха (Якутия) расцвела поляна краснокнижных цветов. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

По данным портала, цветы выросли на берегу реки Матты. На опубликованных снимках видна поляна, усеянная сардаанами огненно-красного оттенка — разновидностью даурских лилий.

По словам жителей региона, многолетние лилии стали обильно цвести в этой местности в последние годы. В дикой природе эти цветы можно встретить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее в Ковдоре Мурманской области заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц. Расцветка этих насекомых меняется от сезона к сезону.