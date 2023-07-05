Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:20, 5 июля 2023Интернет и СМИ

В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

РБК: власти РФ с операторами успешно провели учения по проверке устойчивости Рунета

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские власти вместе с операторами успешно провели очередные учения по проверке устойчивости Рунета, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Как уточнил представитель Роскомнадзора, подобные учения должны проводиться не реже раза в год. Он добавил, что тренировки прошли успешно. Один из источников указал на то, что задача закона «О суверенном Рунете» — сохранение работоспособности российской части Сети при отключении ее извне.

Ранее руководитель Минцифры Максут Шадаев высказался о введении в России входа в интернет по паспорту. Также сообщалось, что в России запустят пилотный проект защищенного интернета, доступный только гражданам страны по персональному идентификатору.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

    Журналисты в Британии пожаловались на давление США из-за Ассанжа

    В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

    Умер сыгравший герцога Бэкингема актер Алексей Кузнецов

    В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

    В Германии предложили принять Украину в НАТО по частям

    Бывший игрок сборной России перешел из турецкого клуба в команду РПЛ

    Грузинский посол оценил решение о своей высылке с Украины

    В России представят уникальный проект

    Жилье для покупки посоветовали смотреть вечером во избежание одной проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости